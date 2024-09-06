Anlamlı kupa sahibini buluyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yönetim kurulu kararıyla bu yıl dernek onursal başkanı merhum Süleyman Göktaş anısına oynanacak olan KTFAD Kupası’nda Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı kozlarını bu akşam paylaşacaklar

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediği KTFAD Kupasının ikincisini bu yıl hayatını kaybeden Süleyman Göktaş anısına gerçekleştiriyor. Derneğin uzun yıllar başkanlığını yapan ve yönetim kurulu tarafından onursal başkan ünvanı verilen Süleyman Göktaş yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Geleneksel hale getirilen KTFAD Kupası dernek yönetim kurulunun kararıyla birinci ligin iki iddialı takımı Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı arasında oynanacak.

Bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmaya giriş ücretsiz olurken maç Miracle TV’den de canlı olarak yayınlanacak ve karşılaşmada VAR sistemi de uygulanacak. Karşılaşmanın orta hakemliğini ise Burak Mandıralı yapacak.

Yapılan kura çekimi sonrası maçta ev sahibi takım olarak K. Kaymaklı belirlenirken, sağ taraftaki yedek kulübesi ve türbinlerde K. Kaymaklı, sol tarafta ise T. Ocağı yer alacak.

Maçta takımlar normal sürede biri kaleci olmak üzere 6 değişiklik yapabilecek. Maç uzatmalara kalırsa takımlar bir değişiklik daha yapabilecek