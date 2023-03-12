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Ankaragücü nefes aldı

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi. Başkent ekibi bu sonuçla ligde 3 maç aradan sonra 3 puana uzandı

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Ankaragücü nefes aldı
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Eryaman Stadı'ndaki müsabakada başkent temsilcisi sevindi. Akdeniz ekibini 2-0'lık skorla deviren MKE Ankaragücü, ligde 3 maç sonra galibiyete uzandı.
MKE Ankaragücü'nün galibiyet gollerini 18'de Ali Sowe ile 76'da Milson kaydetti.
Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 25'e yükseltirken, Corendon Alanyaspor 28 puanda kaldı.
 

Etiketler; #Ankaragücü
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