Ankaragücü nefes aldı

Eryaman Stadı'ndaki müsabakada başkent temsilcisi sevindi. Akdeniz ekibini 2-0'lık skorla deviren MKE Ankaragücü, ligde 3 maç sonra galibiyete uzandı.
MKE Ankaragücü'nün galibiyet gollerini 18'de Ali Sowe ile 76'da Milson kaydetti.
Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 25'e yükseltirken, Corendon Alanyaspor 28 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi. Başkent ekibi bu sonuçla ligde 3 maç aradan sonra 3 puana uzandı
Eryaman Stadı'ndaki müsabakada başkent temsilcisi sevindi. Akdeniz ekibini 2-0'lık skorla deviren MKE Ankaragücü, ligde 3 maç sonra galibiyete uzandı.