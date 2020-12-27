Ankaragücü'nden kritik galibiyet

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde son 2 maçını kayıpsız geçen Yukatel Denizlispor sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Atakan Çankaya ve 45'te Daniel Lukasik kaydetti.

Ev sahibi takımın tek golü ise 80. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.

Bu sonucun ardından Denizlispor 12 puanda kalırken 2 hafta sonra galip gelen Ankaragücü puanını 12'ye yükseltti.



