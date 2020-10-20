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Ankaragücü'nde 5 koronavirüs vakası

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Ankaragücü'nde 5 koronavirüs vakası
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 4 futbolcusunun ve 1 teknik heyet personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.
 
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