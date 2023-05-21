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Ankaragücü kazandı, Ümraniye küme düştü

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Ümraniyespor, ligin bitimine 3 hafta kala TFF 1. Lig'e düşen ilk takım oldu

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Ankaragücü kazandı, Ümraniye küme düştü
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Ligin 35. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta Ankaragücü, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. 
Ankara ekibinin gollerini 18'de Malcuit ve 71 Milson kaydetti.
Ümraniyespor'un tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı. 
Yerli forvet gol krallığı yarışında 17. gole ulaştı. 
Ankaragücü bu skorla puanını 39 yaparken Ümraniyespor 27 puanda kaldı. 
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçı hakem Mete Kalkavan yönetti.
MKE Ankaragücü, 3 maç sonra galip gelerek haftayı 3 puanla kapattı. 
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı HangiKredi Ümraniyespor 2-1 kazanmıştı.
 
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