Ankaragücü kazandı, Ümraniye küme düştü

Ligin 35. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta Ankaragücü, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Ankara ekibinin gollerini 18'de Malcuit ve 71 Milson kaydetti.
Ümraniyespor'un tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı.
Yerli forvet gol krallığı yarışında 17. gole ulaştı.
Ankaragücü bu skorla puanını 39 yaparken Ümraniyespor 27 puanda kaldı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçı hakem Mete Kalkavan yönetti.
MKE Ankaragücü, 3 maç sonra galip gelerek haftayı 3 puanla kapattı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı HangiKredi Ümraniyespor 2-1 kazanmıştı.
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