Ankaragücü geriden geldi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Ali Sowe, bir gol bir asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü sevindi. Sarı-lacivertliler, 38'de Ali Sowe ile 63'te Emre Kılınç'ın golleriyle Kayseri temsilcisini 2-1 yendi.

Kayserispor'un tek sayısı ise 15'te Miguel Cardoso'dan geldi.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 19'a yükseltirken, Yukatel Kayserispor 23 puanda kaldı.



