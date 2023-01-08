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Ankaragücü geriden geldi

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Ali Sowe, bir gol bir asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu

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Ankaragücü geriden geldi
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü sevindi. Sarı-lacivertliler, 38'de Ali Sowe ile 63'te Emre Kılınç'ın golleriyle Kayseri temsilcisini 2-1 yendi.
Kayserispor'un tek sayısı ise 15'te Miguel Cardoso'dan geldi.
Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 19'a yükseltirken, Yukatel Kayserispor 23 puanda kaldı. 
 
 
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