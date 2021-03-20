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Ankaragücü 'Fırtına'ya tutuldu

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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti

Ankaragücü 'Fırtına'ya tutuldu
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Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Hosseini), Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı (Dk. 71 Baker), Bakasetas (Dk. 81 Flavio), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 85 Afobe), Djaniny (Dk. 81 Yusuf Sarı)

MKE Ankaragücü: Friedrich (Dk. 38. Korcan Çelikay), Pinto (Dk. 71 Badji), Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ (Dk. 89 Emre Güral), Endri Çekiçi (Dk. 71 El Hadji), Geraldo, Paintsil (Dk. 89 Orkan Çınar), Lobjanidze, Borven

Goller: Dk. 8 ve 28 Ekuban, Dk. 30 Djaniny, Dk. 90+4 Edgar (Trabzonspor) Dk. 26 İbrahim Akdağ (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Trabzonspor 3 puana 4 golle uzandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller 8 ve 28'de Caleb Ekuban, 30'da Djaniny ve 90+4'te Edgar'dan geldi. Başkent ekibinin tek sayısını ise 26'da penaltıdan İbrahim Akdağ kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor ligde puanını 55'e yükseltirken, 3 maçlık galibiyet serisi son bulan MKE Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

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