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Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı

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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı
12 Temmuz 2020 Pazar 23:26

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Samet Çavuş

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Michalak (90+3 Atila Turan), Faty, Lukasik, Lobjanidze (Dk. 74 İlhan Parlak), Scarione (Dk. 82 Sedat Ağçay), Orgill (90+3 Rivas)

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Marcao, Emin Bayram, Saracchi, Ömer Bayram (Dk. 77 Sekidika), Seri (Dk. 89 Ahmet Çalık), Taylan Antalyalı (Dk. 77 Mariano), Belhanda (Dk. 77 Selçuk İnan), Emre Akbaba (Dk. 89 Yunus Akgün), Adem Büyük

Gol: Dk. 62 Scarione (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Süper Lig’in 32’nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray’ı konuk etti.

Ankaragücü, Oscar Scarione’nin penaltıdan bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 29’a yükseltti. Ligde 8 maçtır kazanamayan Galatasaray ise 52 puanda kaldı.

Ligin 33. haftasında MKE Ankaragücü, Antalyaspor'u konuk edecek. Galatasaray ise Göztepe'yi ağırlayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 sona ermişti.

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