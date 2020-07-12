Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların galibiyet hasreti 8 maça çıktı
Stat: Eryaman
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Samet Çavuş
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Michalak (90+3 Atila Turan), Faty, Lukasik, Lobjanidze (Dk. 74 İlhan Parlak), Scarione (Dk. 82 Sedat Ağçay), Orgill (90+3 Rivas)
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Marcao, Emin Bayram, Saracchi, Ömer Bayram (Dk. 77 Sekidika), Seri (Dk. 89 Ahmet Çalık), Taylan Antalyalı (Dk. 77 Mariano), Belhanda (Dk. 77 Selçuk İnan), Emre Akbaba (Dk. 89 Yunus Akgün), Adem Büyük
Gol: Dk. 62 Scarione (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
Süper Lig’in 32’nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray’ı konuk etti.
Ankaragücü, Oscar Scarione’nin penaltıdan bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 29’a yükseltti. Ligde 8 maçtır kazanamayan Galatasaray ise 52 puanda kaldı.
Ligin 33. haftasında MKE Ankaragücü, Antalyaspor'u konuk edecek. Galatasaray ise Göztepe'yi ağırlayacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 sona ermişti.