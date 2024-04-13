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Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı

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Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

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Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Başkent ekibi, 31 ve 68. dakikalarda Efkan Bekiroğlu ve 65. dakikada Ali Sowe'un golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'nın tek golünü 7. dakikada Marko Jevtovic kaydetti.

MKE Ankaragücü bu galibiyetle puanını 37'ye çıkardı. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Gaziantep FK ise 31 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü, rakibini 1-0'la geçmişti.

Süper Lig'de bir ilk

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçına görevlendirilen İspanyol Mario Melero Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı VAR görevlendirileceğini duyurmuştu.

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