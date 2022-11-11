Ankara'da kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşcıoğlu, Kemal Yılmaz

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler (Dk. 79 Oğuz Ceylan), Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Dk. 57 Jese), Taylan Antalyalı (Dk. 67 Zahid), Pedrinho (Dk. 79 Diack), Beridze (Dk. 66 Chatzigiovannis), Sowe

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo (Dk. 46 Denswil), Evren Eren Elmalı, Gbamin (Dk. 77 Umut Bozok), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Djaniny), Hamsik (Dk. 77 Siopis), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Naci Ünüvar), Bardhi, Gomez

Goller: Dk. 70 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 74 Tolga Ciğerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)



Ankaragücü ile Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 70. dakikasında konuk ekip Enis Bardhi ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 74. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 13'e Trabzonspor ise 23'e yükseltti.

İlk yarının önemli anları:

10. dakikada Hamsik'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı direk dibinden ayaklarıyla çıkardı.

31. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

38. dakikada Gomez'in pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan Bardhi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü iki hamleyle kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarı:

58. dakikada Bardhi ile paslaşarak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'ye defans oyuncusu Yasin Güreler son anda yatarak müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

GOL 70. dakikada Trabzonspor golü buldu. Gomez'in sağdan yerden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

72. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında konuk ekipten Larsen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

GOL 74. dakikada penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

85. dakikada Zahid'in pasıyla buluşarak ceza yayına yaklaşan Jese'nin sert vuruşunda, top üstten auta gitti.

90+6. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Chatzigiovanis'in sağdan ortasında ceza sahasında Sowe'ye çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.