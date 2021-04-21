Ankara'da kazanan çıkmadı

Stat: Eryaman
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
MKE Ankaragücü: KorcanÇelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Dk. 90+2 Embiya Ayyıldız), İbrahim Akdağ, Endri Çekici (Dk. 79 Şahverdi Çetin), Geraldo (DK. 64 Orkan Çınar), Alper Potuk, Emre Güral (Dk. 64 Lobjanidze), Paintsil
Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç (Dk. 88 Ayman Ben Muhammed), Diskerud (Dk. 88 Özgür Çek), Murawski, Sagal (Dk. 90+1 Ali Yavuz Kol), Mesanovic (Dk. 79 Hasan Ayaroğlu), Tusha (Dk. 46 Kubilay Aktaş), Rodallega
Goller: Dk. 7 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 35 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 6. dakikasında konuk ekip Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 35'te Kitsiou ile skoru eşitledi.
İkinci yarıdan gol sesi gelmedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Ankaragücü puanını 38'e, son sıradaki Yukatel Denizlispor ise 27'ye yükseltti.
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