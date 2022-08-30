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Anı maçının kazananı Yılmazköy

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Anı maçının kazananı Yılmazköy
Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve merhum Cemal Balses’in ailesi tarafından organize edilen geleneksel Cemal Balses Anı Maçının şampiyonu Mustafa Hacı Ali Yılmazköy Kulübü oldu.
Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan anı maçının normal süresi 1-1 sona ererken, maçtan sonra yapılan seri penaltı atışlarını 5-3 kazanan Mustafa Hacı Ali Yılmazköy maçı galibiyetle tamamlamış oldu. Maçtan sonra ise maçın hakemlerine ve her iki takıma plaketleri ve kupaları takdim edildi.
 
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