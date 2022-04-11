Anı maçı Mevlevi’nin

BTM 2. Mücadele edecek takımlar hazırlık maçlarına başlarlarken Şaban Duran Anı Maçında karşılaşan Mevlevi ile Akçay arasındaki maçı Mevlevi kazandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2. Ligi'nde 2021-2022 sezonunun grupları belli olmuştu.7 grupta 6'şarlı takımın mücadele edeceği ligde gruplarını lider tamamlayan 7 takımla, en iyi 5 grup ikincisi bir üst tura çıkacak. Yeni sezona hazırlanan takımlar da hazırlık maçlarına başladılar.Akçay SK ile 2hazırlık maçında karşılaştılar.Akçay Raif Denktaş Sahasındaki hazırlık maçı Mevlevi yöneticisi Adem Duran’ın kardeşi merhum Şaban Duran anısına oynandı. Berk Bağrıkara, Mehmet Reşit Kurt ve Emir Turalı hakem üçlüsünün yönettiği Şaban Duran Anı Maçını Mevlevi 2 – 1 kazandı.İlk devresi 0 – 0 tamamlanan Şaban Duran Anı Maçının 48. dakikasında Mevlevi Halil ile öne geçti. 0 – 155. dakikada Akçay, Emre’nin uzaktan çektiği şut ile 1 – 1 beraberliği yakalarken, 60. dakikada penaltıdan Ali skoru belirledi. 1 – 2Maçtan sonra düzenlenen ödül töreninde kupaları ve ödülleri, Şaban Duran’ın kardeşi Adem Duran ve yetkililer verdi.