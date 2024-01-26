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Anelka, Ümraniyespor'a imzayı attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un, CEO'luk görevi için anlaşmaya vardığı eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka, kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Anelka, "Uzun vadede buradayım" dedi

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Anelka, Ümraniyespor'a imzayı attı
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Ümraniyespor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Nicolas Anelka'nın yanı sıra Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın ve kulübün sportif direktörü İbrahim Dağaşan katıldı.
Çok mutlu olduğunu ve hedefi olan bir yolculuğa çıktığını belirterek sözlerine başlayan Anelka, Ümraniyespor'un gelişimini görmek için sabırsızlandığını vurgulayarak, "Kulübün felsefesi, düşüncesi çerçevesinde yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum. Tecrübelerim ve yaşadıklarımla, umarım Ümraniyespor ve Türk futboluna bir şeyler katabilirim. Çocukları çok seviyorum, altyapıyı çok seviyorum. Burada olma sebeplerimden birisi de genç futbolcuları keşfedip Türk futboluna kazandırabilmek. Bunu yapabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.
 
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