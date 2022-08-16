Aminu, Doğan için geldi

Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği iki yıl önce Yenicami forması giyen AminuMohammed İbrahim'i ülkemize getirdi.

Yabancı futbolcusu Billy Michael'ın rahatsızlığı nedeniyle bir haftadır tedavisinin sürdüğü ve sahalara ne zaman döneceğinin net olmamasından dolayı sarı lacivertliler orta alanda başarılı performansıyla Yenicami'ye 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarının ikinci yarılarında katkı koyan Ganalı futbolcuyu antrenmanlara başlattı.

Önceki gün ilk antrenmana çıkan Aminu Muhammed'in performansı göz doldururken yabancı tercihinde son kararı teknik direktör Turan Altay verecek.

Aminu'nunYenicami ile olan sözleşmesi iki ay önce sona erdi.

