Amaara Gaziveren'le, Kemal Yürekli yolları ayırdı

Ülkemizin başarılı antrenörlerinden olan ve geçtiğimiz sezon Amaara Gaziveren'in BTM Birinci Lig"e terfi etmesinde büyük katkısı bulunan Kemal Yürekli, Gaziveren Kulübü'yle yollarını ayırdı.

Gaziveren Kulübü Başkan'yla bir görüşme yapan ve dostça yollarını ayıran Kemal Yürekli, turuncu siyahlı takıma yeni sezonda başarılar diledi. Henüz herhangi bir kulüple anlaşma yapmayan Yürekli, ileriki günlerde gelebilecek teklifleri değerlendireceğini kaydetti.

