Altınordu’dan bir yetenek daha Avrupa’ya transfer oldu

Altınordu'nun 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik, Hollanda'nın FortunaSittard kulübüyle resmi sözleşme imzaladı

Alt yaş gruplarında 30 kez milli formayı terleten Emre, yeni sezonda Hollanda Eredivisie Ligi'nde boy göstererek Türkiye'yi temsil edecek. Bu transferden herhangi bir meblağ talep etmeyen Altınordu, oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 50 pay alacak.

Kendisine verilen emekler için Altınordu'ya teşekkür eden Yiğit Emre Çeltik, "Öncelikle başkanımıza, Hüseyin hocama, teknik ekibimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Neredeyse 8 yılı aşkındır buradayım, başkanımızla beraberim. Akademideki hocalarımızın da emekleri bende çok büyük. İnşallah yurtdışında da Altınordu armasını ve değerlerini en iyi şekilde temsil edeceğim. Onun için çok çalışacağım" dedi.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu olarak 5 büyük lige ihracat yapan, lider yetiştirici kulüplerden biri olma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Transferdeki vizyoner yaklaşımları için FortunaSittard kulübüne teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.



