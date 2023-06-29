Altınışık: Hedefimiz toplayacağımız puanlarla gruptan çıkmaktır

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligde 2. Grupta, 4. Haftada Akçay SK, Serhatköy’ü konuk edecek.

2 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda oynanacak olan Akçay SK – Serhatköy SK maçı öncesinde Akçay antrenörü Suhat Altınışık açıklamalarda bulunarak gruptan çıkmak için puan toplama hedeflerini vurguladı.

Suhat Altınışık’ın açıklamaları şöyle: “Bu hafta sahamızda Serhatköy ile oynayacağız. Serhatköy ile evimizde oynayacağımız maça geçtiğimiz hafta aldığımız üç puanın morali ile çıkacağız. Rakibimizin genç ve koşan bir takım olduğunun bunun bilincindeyiz. Bizim amacımız, ikinci devrede oynayacağımız maçlarda en iyi oyun ve mücadeleyi sergilemektir. Hedefimiz toplayacağımız puanlarla gruptan çıkmaktır. Serhatköy maçında seyirciye keyif verecek bir oyun oynayıp, maçı kayıpsız geçmek istiyoruz. Hedefimize ilerlerken taraftarımıza güzel oyun izletmek amacındayız. Taraftarımızı ve futbolu seven her kesimi bu maça davet ediyoruz.”

