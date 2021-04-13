Altınışık, Bağcıl’dan ayrıldı

Niyazi ERGÜLEN
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl’ın alt yapısında görev yapan teknik adam Suhat Altınışık bu görevinden ayrıldı.
2018 yılından bu yana Bostancı Bağcıl kulubünün alt yapısında görev yapan Suhat Altınışık, alt yapıya gereken ilgi ve önemin verilmemesi nedeniyle kulüpten ayrılma kararı aldı.Suhat Altınışık, kulüp yönetimiyle konuşarak görevinden ayrıldığını açıkladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.