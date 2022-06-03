Altıner: Yenemesek de yenilmeyelim

Yedidalga Aksu Kulüp başkanı İbrahim Altıner “Gayretköy maçı çok zor bir maç olacak. Onlar gibi biz de ilk maçtan galip ayrıldık. İki iyi takımın maçı olacak. Maçta rakibi yenemesek de yenilmeyelim düşüncesiyle oynayacağız”

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak.

İktisatbank BTM 2.Lig 1. Grupta 5 Haziran Pazar günü saat 17:30’da başlayacak olan maçta

Gayretköy GSK,Yedidalga Aksu SK’yı,Gayretköy Sahasında konuk edecek.

İlk haftanın galip 2 takımının maçı öncesinde Yedidalga Aksu Kulüp başkanı İbrahim Altıner, açıklamalarda bulundu. İbrahim Altıner’in açıklamaları şöyle:

“Gayretköy maçı çok zor bir maç olacak. Onlar gibi biz de ilk maçtan galip ayrıldık. İki iyi takımın maçı olacak.

Gayretköy’ün gücünü biliyoruz. Üç antrenmanla maça hazırlanıyoruz. Maçı kazanmak için sık sık futbolcularımız ile toplantılar yapıyoruz. Centilmence bir maç olacağına inanıyorum. Dostluğun kazanmasını dilediğim maçta rakibi yenemesek de yenilmeyelim düşüncesiyle oynayacağız.”

