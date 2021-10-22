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Altıncı hafta başladı

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Altıncı hafta başladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligin altıncı haftasıLefke – Binatlımaçı ile başlarken heyecan Cumartesi oynanacak 3 ve Pazar günü oynanacak 4 maç ile devam edecek.
Altıncı haftada alınan sonuç, program ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Lefke – Binatlı: 3-1
23 Ekim Cumartesi, Saat 16:00
MAY – Gönyeli, Orhan Dural Stadı, Utku Hamamcıoğlu
BÜY – DTB, Üner Berkalp Stadı, Hüseyin Eyyüpler
KK – MTG, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
24 Ekim Pazar, Saat 16:00
Mesarya – GHE, 100. Yıl Stadı, Mehmet Sezener
TOL – YAK, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı
Yonpaş Dumlupınar – Cihangir, Dr Fazıl Küçük Stadı, Kerem Eran
Göçmenköy – Hamitköy, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay
Birinci Ligd heyecan sürecek
AKSA Birinci Ligin altıncı haftasında oynanacak olan maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
23 Ekim Cumartesi, Saat 16:00
LGB – Maraş, Cumhuriyet Stadı, Hüseyin Özkan
Mormenekşe – İncirli, Cemal BalsesStadı, İsmail Ercan
Dörtyol – Karşıyaka, AdemNuralStadı, Turgay Misk
ChinaBazaar GG – Esentepe, Atatürk Stadı, İsfendiyar Açıksöz
24 Ekim Pazar, Saat 16:00
Görneç – YB, 3 Şehitler Stadı, Zekai Töre
Düzkaya – Değirmenlik, Nihat Bağcıer Stadı, Serkan Durmaz
Yalova – Çetinkaya, Tahsin Mertekçi Stadı, Evren Karademir
Çanakkale – BB, Muharrem Döveç Stadı, Serkan Şimşek
 
 
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