Altıncı hafta başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligin altıncı haftasıLefke – Binatlımaçı ile başlarken heyecan Cumartesi oynanacak 3 ve Pazar günü oynanacak 4 maç ile devam edecek.

Altıncı haftada alınan sonuç, program ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Lefke – Binatlı: 3-1

23 Ekim Cumartesi, Saat 16:00

MAY – Gönyeli, Orhan Dural Stadı, Utku Hamamcıoğlu

BÜY – DTB, Üner Berkalp Stadı, Hüseyin Eyyüpler

KK – MTG, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı

24 Ekim Pazar, Saat 16:00

Mesarya – GHE, 100. Yıl Stadı, Mehmet Sezener

TOL – YAK, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı

Yonpaş Dumlupınar – Cihangir, Dr Fazıl Küçük Stadı, Kerem Eran

Göçmenköy – Hamitköy, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay

Birinci Ligd heyecan sürecek

AKSA Birinci Ligin altıncı haftasında oynanacak olan maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 Ekim Cumartesi, Saat 16:00

LGB – Maraş, Cumhuriyet Stadı, Hüseyin Özkan

Mormenekşe – İncirli, Cemal BalsesStadı, İsmail Ercan

Dörtyol – Karşıyaka, AdemNuralStadı, Turgay Misk

ChinaBazaar GG – Esentepe, Atatürk Stadı, İsfendiyar Açıksöz

24 Ekim Pazar, Saat 16:00

Görneç – YB, 3 Şehitler Stadı, Zekai Töre

Düzkaya – Değirmenlik, Nihat Bağcıer Stadı, Serkan Durmaz

Yalova – Çetinkaya, Tahsin Mertekçi Stadı, Evren Karademir

Çanakkale – BB, Muharrem Döveç Stadı, Serkan Şimşek



