Altın ve Ünal kararsız

Necati KÜLAHLILAR

Türkiye Bölgesel Amatör Liginin (BAL) Haziran ayında başlamasının kesinleşmesinden sonra temsilcilerimiz Mehmet Altın ve Ünal Kaya’nın da formasını giydiği Aydın ekibi Yıldızspor’dayönetim kurulu henüz lige katılıp – katılmama ile ilgili kararını vermedi.

Pandemi süreci nedeniyle Türkiye’de uygulanan tam kapanma sürecinden dolayı bir haftayı aşkın süredir antrenman yapmayan Aydın Yıldızspor’daki belirsizlik, futbolcularımızı da düşündürüyor. Şu anda beklemede olan Mehmet Altın ve Ünal Kaya, kulüplerinin alacağı karara göre hareket edecekler.

