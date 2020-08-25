“Altın pasaportlar” ile ilgili bilgiler Rum Meclisi'nden sızdırılmış

El Cezire’nin önceki gün, Rum Yönetimi’nin yabancılara verdiği “altın pasaportlar” ile ilgili yayınladığı bilgilerin Rum Meclisi’nden sızdırıldığını yazdı

Rum Yönetimi’nin dolandırıcılara ve ciddi suçlardan aranan kişilere verdiği “altın pasaportlar” ile ilgili, skandal yaratan bilgilerin, bizzat Rum Meclisi’nden sızdırıldığı ortaya çıktı.

Alithia gazetesi “Kendi Kuyumuzu Kazdık… Belgeler El Cezire’ye Meclis’ten Sızdırılmış” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, El Cezire’nin önceki gün, Rum Yönetimi’nin yabancılara verdiği “altın pasaportlar” ile ilgili yayınladığı bilgilerin Rum Meclisi’nden sızdırıldığını yazdı.

Gazete, bu belgelerin sızdırılmasıyla “kendi kuyularını kazdıklarının” teyit edildiğini, çünkü bu konunun bir kez daha, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” imajını uluslararası alanda zedelemek için kullanıldığını; üstelik bunun, Rum Yönetimi’nin yatırım programı çerçevesinde vatandaşlık verilmesiyle ilgili kriterleri AB’deki en sıkı kriterlere dönüştürmek için yasal düzenleme yaptığı son dönemde gerçekleştiğini kaydetti.

Haberde, El Cezire’nin yayınladığı belgelerden birinin altında Rum Meclisi ibaresinin bulunduğu ve böylelikle, bu bilgilerin Meclis’ten sızdırıldığının ifşa olduğu belirtildi.

El Cezire’nin dün bazı yeni belgeleri daha yayınladığını kaydeden gazete, ilerleyen günlerde başka belgelerin daha yayınlanacağının açıklandığını belirtti.

Gazete, Rum siyasi partilerin El Cezire’nin yayınına tepki gösterdiklerini ve bilgileri Rum Meclisi’nden kimin sızdırdığının bulunması gerektiğini belirttiklerini yazdı.

Partiler, konunun basına yansıtılmasıyla ilgili zamanlamanın da manidar olduğunu ve Hükümet’in bu konuyla ilgili açıklama yapmakla yükümlü olduğunu kaydettiler.

Haberde, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ile Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun (OEV) da El Cezire’nin yayınına tepki gösterdiği ve “Kıbrıs aleyhinde örgütlü bir çalışmadan” bahsettiği ifade edildi.