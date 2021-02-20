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Altın: Futbolsuz süreçte, çok şey kaybedecektim

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Aydın Yıldızspor’a transfer olan Mehmet Altın, “Futbolsuz bir sene geçiremezdik. Bu süreçte çok şey kaybedeceğimizi biliyorduk. Futbola kavuşacağımiçin mutlu ve heyecanlıyım.” açıklamasını yaptı

Altın: Futbolsuz süreçte, çok şey kaybedecektim
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Necati KÜLAHLILAR
Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Mehmet Altın, futbol sezonunun iptal edilmesi sonrasında kendisine gelen teklifi değerlendirerek Türkiye Bölgesel Amatör Lig takımlarından Aydın Yıldızspor’a transfer olmuştu.
Mehmet Altın yeni takımına transferi ve hedefleri ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Ben öncelikle kulübümYonpaş Dumlupınar’abana transfer izniverdiğiiçinteşekkür etmek istiyorum.
Futbola kavuşacağımiçin mutlu ve heyecanlıyım. Umarım sakatlıksız ve başarılı bir sezon geçiripkulübümegeri dönerim. Aydın’da hiç yabancılık çekmedim. Ünal Kaya’nın da burada olması yabancılık çekmemde etken oldu. Aydın Yıldızspor olarak yeni sezonda hedefimiz bir üst lige çıkmak olacaktır.
Futbolsuz bir sene geçiremezdik. Bu süreçte çok şey kaybedeceğimizi bildiğimiz için Ünal ile beraber Aydın’a geldik. Umarım ikimiz de başarılı bir sezon geçiririz.”
 
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