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Altın eve dönüyor

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Altın eve dönüyor
Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Aydın Yıldızspor’a transfer olan Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Mehmet Altın, ülkeye dönme kararı aldı.
Türkiye Bölgesel Amatör Ligin başlama tarihinde yaşanan belirsizlikler sonrasında Aydın Yıldızspor’un lige katılmama kararı almasından sonra Mehmet Altın, ülkeye dönecek. Ev karantinası sonrasında ise Mehmet Altın, Yonpaş Dumlupınar takımına katılacak.
Bu arada Yonpaş Dumlupınar’ın Eskişehir Yunusemrespor’a transfer olan futbolcusu Osman Şanverdi de ülkeye dönecek.
 
 
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