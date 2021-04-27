Altay Mustafa Denizli’ye emanet

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevi için Mustafa Denizli ile anlaşmaya vardı

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun ''Mustafa Denizli çağrısı'' tecrübeli teknik adam tarafından yanıt buldu.

Osman Özköylü ile yollarını ayıran İzmir ekibi, teknik direktörlük görevi için Mustafa Denizli ile anlaşmaya vardı.

71 yaşındaki teknik adam, son olarak İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör FC takımını çalıştırmıştı.

TFF 1.Lig'de play-off mücadelesi veren Altay, 57 puanla 5. sırada yer alıyor.

