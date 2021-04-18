Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi." ifadesi kullanıldı.

Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilen açıklamada, 23 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisi paylaşıldı.

Sakatlığı ile ilgili konuşan Altay Bayırdır ise "Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



