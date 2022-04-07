Altay başkanı istifa etti

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti.

Ekmekçioğlu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Nisan ayı içerisinde yapılması planlanan bir genel kurul olduğunu duyurdu.

Özgür Ekmekçioğlu'nun açıklama metni şu şekilde:

"Altay Spor Kulübü’nde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibariyle bırakıyorum.

Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.

Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum.

Özgür EKMEKÇİOĞLU"



