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Altay, 35 sene sonra bir ilk peşinde

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Süper Lig'de 7 maçta topladığı 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3. sırada yer alan Altay, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK'yı da yenmesi halinde 35 sene sonra ligde üst üste 4 galibiyet almış olacak

Altay, 35 sene sonra bir ilk peşinde
Son 3 karşılaşmada Göztepe, Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla mağlup eden siyah-beyazlılar, 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de en son 1986-87 sezonunda 4'te 4 yapmıştı.
İzmir ekibi 1986'da Süper Lig'de 10 ve 13'üncü haftalarda çıktığı 4 maçta art arda Antalyaspor'u 2-0, Eskişehirspor (D) ve Trabzonspor'u 1-0, Diyarbakırspor'u 2-1 (D) yenerek seri yakaladı.
Teknik direktör Mustafa Denizli önderliğinde 5 galibiyet, 2 yenilgi alarak Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 35 yıl önce yakaladığı galibiyet serisini pazar günü tekrarlamanın planlarını yapıyor.
Attığı 14 golle ligin en skorer 4 takımından biri olan Altay, Gaziantep'te çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmak istiyor.
Ön liberoThiam'ın kırmızı kart cezasının sona erdiği, forvet Rayan'ın iyileştiği Altay'da ön libero Poko, sol kanat Rodriguez ve genç Eren takımdan ayrı bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.
 
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