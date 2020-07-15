Alt sıralarda kazan kaynıyor

Play out hattında ve düşme hattında yer alan takımların berabere kalmaları ile alt sıralarda değişiklik olmadı. Yeşilova ikincilik için avantaj sağlarken, Baf Ülkü Yurdu ile Küçük Kaymaklı ligde rahatladılar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 28.haftanın 7 maçı tamamlandı. Haftanın son maçı bugün oynanacak. Play out hattını yakından ilgilendiren Gönyeli Stadındaki Gönyeli – Hamitköy maçı 3-3 berabere tamamlanırken, Atatürk Stadındaki Çetinkaya – Binatlı maçı golsüz berabere tamamlandı. Böylelikle Düzkaya’nın da Türk Ocağı ile berabere kalması ile alt sıralarda pek değişiklik olmadı. Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün ligden düşen Gençlik Gücü’nü 8-0 mağlup ederek 100 gole ulaştı. Program ve alınan sonuçlar şöyle; 15 Temmuz Saat 17:45 Yeşilova – Doğan Türk Birliği, 3-1 Gönyeli – Hamitköy,3-3 Küçük Kaymaklı – Lefke, 2-1 Baf Ülkü Yurdu – Yenicami, 2-0 Türk Ocağı – Düzkaya, 2-2 Çetinkaya – Binatlı, 0-0 Mağusa Türk Gücü – Gençlik Gücü, 8-0 16 Temmuz Saat 20:00 Göçmenköy – Cihangir, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay