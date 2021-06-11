Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara Galatasaray'da

Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'da boy gösteren Aytaç Karaile Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'ü transfer ettiğini açıkladı

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aytaç Kara ile 2024 yılına kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücretiKamuoyuna saygıyla duyurulur."ALPASLAN İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLEGalatasaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücretiKamuoyuna saygıyla duyurulur."