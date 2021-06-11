Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara Galatasaray'da

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aytaç Kara ile 2024 yılına kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ALPASLAN İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE
Galatasaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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