Ali Öztürk GG’de

C. Bazaar Gençlik Gücü güçlü bir kadro kurmak amacıyla başlattığı transfer çalışmalarına son noktayı Cihangir’den kopan kanat oyuncusu Ali Öztürk’ü transfer ederek yaptı. Ali Öztürk dün Futbol Federasyonu’nda GG Başkanı Osman Karamanlı ile birlikte el sıkışarak imzayı attı.

