Ali Koç, TFF ve MHK'yi topa tuttu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe-Trabzonspor maçına Zorbay Küçük'ün atanmasının müdahale sonucu olduğunu düşünüyoruz" dedi. Koç ayrıca, "Bu size son ikazımız. TFF de MHK de tez zamanda görevi bıraksın" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlediği basın toplantısında; Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yöneten Zorbay Küçük'ten, MHK'nin yeni hakem listesine, TFF'nin yönetiminden MHK Başkanı Gündoğdu'nun açıklamalarına kadar pek çok konuda gündeme ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"8 Mart'ta alınan karar, tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır. Ne kadar endişeli olduğumuzu paylaşmakta, üzülerek de haklı çıktığımızı görüyoruz."

"Trabzonspor maçından önce yapmış olduğumuz açıklamada endişelerimizi dile getirmiştik. Ardından TFF'nin hakemlerle ilgili aldığı karar, ülke futbolunu karmakarışık haline getirdi. Endişelerimizde ne kadar haklı çıktığımızı görüyoruz."

"Hazırlanırken zorluk çektim. O kadar malzeme var ki, o kadar çok akıl tutulması olan Türk futbolunda yaşanan gariplikler var ki... Hangi birini paylaşacağıma halen karar verebilmiş değilim."

"Fenerbahçe, yıllardır bu sistemin en büyük mağdurlarından biri. Fenerbahçe, yıllardır istikrarlı şekilde bu sorunları dile getirmektedir. Duruşumuzda, söylemlerimizde bir gram şaşma olmamıştır."

"Türk futbolunda nasıl bir ortam var? Karmaşa var mı, var. Kaos var, kayırma var, adaletsizlik var, belirsizlik var, güvensizlik var. Yoğun lobi ve yoğun dedikodu var. Kazanmak için her yol mübah sayılıyor"

"12-15 arasında puanımız alenen gasp edildi"

"Geçen sezon yaşadığımız, hakem hataları bile demekten imtina ediyorum çünkü hafif kalır, hakem faciaları nedeniyle 12 ile 15 puan arasında alenen gasp edildi. Bu puan kayıpları, gri pozisyonlardan da değil. Açık ve net pozisyonlardan kaybettiğimiz puanları söylüyorum."

"Türk futbolu paydaşlarının bizimle aynı noktaya gelmesi ve sistemin aktörlerini sorguluyor olması, gelecek için bir nebze de olsa umut vericidir. Bu kültür, sistem devam ettikçe baş aşağı gitmekten başka bir alternatifimiz yoktur."

"Geçtiğimiz sezon hakem faciaları nedeniyle 12 ile 15 puanımız gasp edildi. Bu puan kayıpları, gri pozisyonlardan da değil, gri pozisyonlarda eklenince sayı daha da yukarı çıkıyor"

"Birleştiricilikten uzak, toplumu ayrıştırmaya hizmet eden bir durumdadır. Fenerbahçe, bu sistemin en büyük mağdurlarından biridir. Fenerbahçe, yıllardır istikrarlı bir şekilde bu yaşanan sorunları da dile getirmektedir."

"Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki, Fenerbahçe bir açıklama yaptığında, açıklamanın mürekkebi kurumadan apar topar cevap verip, tehdit etme cüretini gösterdiler. Geçen hafta olduğu gibi."

