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Ali Koç, Kulüpler Birliği’nde yeniden başkan

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçildi

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Ali Koç, Kulüpler Birliği’nde yeniden başkan
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Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.
Toplantı sonrasında konuşan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulüplerin çoğunun başkanlık için Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı önerdiğini, Arat'ın Beşiktaş'a daha fazla vakit ayırmak için aday olmak istemediğini söylediğini belirtti. Sancak, Arat'ın aday olmaması üzerine Ali Koç'un aday olmasını talep ettiklerini ve kendisinin de bu talebe olumlu cevap verdiğini anlattı.
Sancak, "19 kulübün 18'i, Galatasaray hariç, Ali Koç lehine oy kullandı. Galatasaray aleyhte oy kullandı." dedi.
"Ali Koç'u önümüzdeki sezonun Kulüpler Birliği Başkanı olarak seçtik. Kendisini tebrik ediyorum." diyen Sancak, "Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanını da tebrik ediyoruz. Umarım her iki başkanımız da istişare halinde olup Türk futbolu adına yaşanan sorunları giderirler." ifadelerini kullandı.
 
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