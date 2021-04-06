Ali Koç, koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

TFF'den geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

