Ali Koç: Ali Palabıyık bizim stadımıza giremez

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme gerçekleştirdi. Koç, "Türk hakemlerle bu işin gitmeyeceği ortada. Ali Palabıyık bir daha bizim stadımıza giremez" dedi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dün gece olanlar malumunuz. Bu bağlamda TFF'ye geldik. Nelerden, ne için rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanılanlar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşanılanlar, hakemlik müessesesinin iflasının belgesidir."

"Akıl akıldan üstündür. Herkes dün gece yaşanılanları gördü. Yabancı hakemleri denememiz lazım dediğimiz noktaya geldik."

"Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz... Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez. Kendisinin birçok şaibeli maçı var. Yeni değil, eski MHK'nin ataması. Giderayak bombayı bıraktılar. İnşallah yeni MHK, bu sıkıntıları giderir."

"Yabancı hakeme en çok ben karşıyken, artık bunu düşünecek hale geldim. En azından VAR hakemlerinin yabancı olmasını önerdik. Bizim FIFA'ya giden hakemlerimiz bile doğru düzgün İngilizce konuşamıyorlar. Orta hakemin niyeti dünkü gibi bile olsa VAR, doğru yönetilmeyi sağlayabilir."

"Valencia'yı arkası dönükken kırmızı kart görmesi için uyardı ve attırdı. Mümkünse VAR hakemleri yabancı olmalı. Yunanistan, Arabistan getirebiliyorsa, biz de getirebiliriz."

"VAR hakemi Koray Gençerler... Nereden hatırlıyorsunuz? Geçen sezon liderken Pelkas'ın Konyaspor'a attığı olağanüstü gol vardı. Bir yerden el kararı çıkardı iptal ettirdi."

"Akıllardan silinmeyecek fahiş hatalar ne hikmetse bir takımın aleyhine, başka bir takımın lehine işlemektedir."

"Türk hakemliği müessesesinin iflası gerçekleşmiştir"

