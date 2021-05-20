Ali Koç adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpte haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde 2020-2021 sezonunu 82 puanla 3. sırada bitirdiklerini hatırlatan başkan Koç, "Bu sezon ilk 2 yıla göre şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Bizi derinden yaraladığını söyleyebilirim. MedipolBaşakşehir maçından sonra '6 galibiyet ve 1 beraberlik bizi şampiyon yapar' demiştim. Hedefi tuttursaydık tahmini tutturduğum ortaya çıkacaktı. Ancak şampiyonluğu kovalamamıza ve çok yaklaşmamıza rağmen bize sunulan fırsatı değerlendiremedik. Bu sezon, şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için önlerinin açık olduğunu dile getiren Ali Koç, "Ligin en iddialı takımlarından biri olacağız. Gelecek sezon için yüzde 70 hazır bir kadromuz var. Bazı eksiklerin giderilmesi halinde gelecek sezon camiamızın beklediği şampiyonluğu getirecek bir futbol yapımızın mevcut olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz haziranın ilk haftasına kadar her şeyi netleştirmek. Sezona güçlü ve emin bir şekilde başlayacağız." diye görüş belirtti.

