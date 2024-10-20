Ali İmam, köyü için çalışacak

Demirhan’ın BTM1’e katılmaktan vazgeçmesi sonrasında BTM kurulu tarafından birinci lige alınan Türkmenköy çalışmalara başladı. Raşit Gürdağ başkanlığında sürece start veren Türkmenköy, takımın başına Ali İmam’ı getirdi. Köyü için hem antrenörlük hem de futbolcu olarak çalışacak olan Ali İmam, yönetici Mustafa Altınoğlu ile gelen anlaşma sonrasında el sıkıştı.

Konuyla ilgili olarak Türkmenköy Spor Kulübü Sosyal Medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Bu sezon BTM 1.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan kulübümüz, Türkmenköy ve ülke futboluna adını altın harflerle yazdırmış isimlerden Ali İmam ile antrönörlük konusunda anlaşmaya varmıştır. Yeni hocamız Ali İmam'a kulübümüzde başarılar dileriz."



