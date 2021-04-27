Ali gelişimini bireysel çalışmayla yapıyor

Pandemi koşulları nedeniyle futbolsuz geçen 2021 yılı alt yapıdan yetişen futbolcuları da oldukça olumsuz etkiledi.

Bu futbolculardan olan Ali Mertol da bireysel çalışmalarla da olsa gelişimini sürdürmeye çalışıyor. Yıllardır Yonpaş Dumlupınar alt yapısında kalecilik eğitimi alan Ali Mertol, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi koşulları nedeniyle sezonu iptal etme kararı nedeniyle U12 Liginde forma giyemedi.

Alt yapı antrenmanlarının da düzenli olarak yapılamadığı bu dönemde babası, Yonpaş Dumlupınar kaleci antrenörü Hüseyin Mertol ile birlikte Dr Fazıl Küçük Stadında antrenmanlarını sürdüren Ali, düzenlenmesi halinde U13 Liginde forma giymeyi hedefliyor.

