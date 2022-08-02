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Ali Ceylan Futbol Akademisi çalışmalarına başladı

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Ali Ceylan Futbol Akademisi çalışmalarına başladı
Birinci Lig kulüplerinden Maraş Gençlik Spor Kulübünün bir süre önce faaliyete geçirdiği Ali Ceylan Futbol Okulu teknik heyeti belirlendi. Antrenörler Hasan Şemmedi ve Hasan Atalay yönetiminde olacak olan Ali Ceylan Futbol Okulu kayıt almaya başlarken, 5 – 15 yaş arası futbolcuların kayıtları devam ediyor. Kayıt sayının yeterli sayıya ulaşmasından sonra antrenmanlar başlayacak.
 
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