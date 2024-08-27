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Ali Can Gül anısına oynayacaklar

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Ali Can Gül anısına oynayacaklar
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Richard Beale
Süper Lig ekibi Esentepe ile Birinci Ligin yeni takımı Türk Ocağı bir süre önce yaşadığı talihsiz bir olay sonucunda hayatını kaybeden Ali Can Gül anısına bugün anı maçında karşı karşıya gelecek.
Esentepe sakinlerinden olan ve uzun yıllar Türk Ocağı alt yapısında futbol oynayan merhum Ali Can Gül anısına bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşılaşacak olan Esentepe  ile Türk Ocağı takımları arasındaki maç saat 20.00’de başlayacak.
Maça giriş ücretinin 200 TL belirlendiği karşılaşmanın tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.
 
 
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