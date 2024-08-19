Ali Can Gül anısına oynayacaklar

Girne bölgesinin iki güzide kulübü olan Esentepe ile Türk Ocağı takımları anı maçında karşı karşıya gelecekler.
Bir süre önce ameliyat için gittiği Türkiye’de hayatını kaybeden Türk Ocağı eski futbolcusu Esentepeli Ali Can Gül anı maçıyla anılacak.
Anı Maçı, 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20:00’de Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanacak. Türk Ocağı ile Esentepe arasında oynanacak olan Ali Can Gül Anı Maçı’na giriş 200 TL olacak. Maçtan elde edilecek olan gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.
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