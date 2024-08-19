banner913
banner932
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
17 0
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
26 0
 
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
49 0
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
26 0
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
32 0
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
29 0
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
35 0
banner1032

Ali Can Gül anısına oynayacaklar

banner1020

banner1045
Ali Can Gül anısına oynayacaklar
banner971
Girne bölgesinin iki güzide kulübü olan Esentepe ile Türk Ocağı takımları anı maçında karşı karşıya gelecekler.
Bir süre önce ameliyat için gittiği Türkiye’de hayatını kaybeden Türk Ocağı eski futbolcusu Esentepeli Ali Can Gül anı maçıyla anılacak.
Anı Maçı, 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20:00’de Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanacak. Türk Ocağı ile Esentepe arasında oynanacak olan Ali Can Gül Anı Maçı’na giriş 200 TL olacak. Maçtan elde edilecek olan gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.