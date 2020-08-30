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Ali Bayır’ın gönlü Mormenekşe’de

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Ali Bayır’ın gönlü Mormenekşe’de
BTM İkinci Lig takımı Çayönü’nde futbol oynayan liglerimizin tecrübeli ve başarılı ismi Ali Bayır yeniden K-PET Birinci Ligde futbol oynamak istiyor.
Bir yıl daha üst liglerde futbol oynayıp futbolu bırakmak istediğini belirten Ali Bayır, gönlünün eski takımı Mormenekşe’deolduğunu söyledi. Futbol oynamak istediğini ve teklif gelirse seve seve oynayabileceğini söyledi. Hedefinin tecrübesi ile takıma futbol olarak katkı koymanın yanı sıra, altyapıdan yetişen genç oyunculara ağabeylik yapıp onların gelişimine yardımcı olmak istediğini belirtti.
 
 
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