Ali, Ankaragücü’yle anlaştı

Yenicami’nin başarılı file bekçisi Ali Özinançlı Ankaragücü’ne transfer oluyor. 10-11 Temmuz tarihleri arasında Ankaragücü seçmelerine katılan Ali, kendi yaş grubunda (2008 doğumlu) 300’den fazla sporcu arasından takım seçmelerini kazanarak, Ankaragücü yöneticileri tarafından 2 hafta sonra başlayacak takım antrenmanlara davet edildi.

Ülkeye dönen ve kulübü Yenicami’den de gerekli izni alan Ali, önümüzdeki günlerde Ankara’ya gidecek ve futbol yaşantısını orada sürdürecek.

