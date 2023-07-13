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Ali, Ankaragücü’yle anlaştı

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Ali, Ankaragücü’yle anlaştı
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Yenicami’nin başarılı file bekçisi Ali Özinançlı Ankaragücü’ne transfer oluyor. 10-11 Temmuz tarihleri arasında Ankaragücü seçmelerine katılan Ali, kendi yaş grubunda (2008 doğumlu) 300’den fazla sporcu arasından takım seçmelerini kazanarak, Ankaragücü yöneticileri tarafından 2 hafta sonra başlayacak takım antrenmanlara davet edildi.
Ülkeye dönen ve kulübü Yenicami’den de gerekli izni alan Ali, önümüzdeki günlerde Ankara’ya gidecek ve futbol yaşantısını orada sürdürecek.
 
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