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Ali Akman İngilizlerin radarında

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Bursaspor forması giyen Ali Akman, İngiliz ekiplerinin takibinde... Ada basını, sezon sonu sözleşmesi bitecek 18 yaşındaki futbolcu ile Chelsea ve Arsenal'in ilgilendiğini yazdı

Ali Akman İngilizlerin radarında
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Bursaspor forması giyen Ali Akman'ın, yurt dışında oynama hayali gerçek olabilir.
Avrupa'da top koşturmak isteyen 18 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekipleri sıraya girdi.
Ada basınına göre bu sezon gösterdiği performansla yıldızlaşan genç golcü ile Chelsea ve Arsenal ilgileniyor.
Ali Akman'ın, kulübü ile bitecek olan sözleşmesini uzatmayı planlamaması, bu transferde Chelsea ve Arsenal'in elini güçlendiriyor.
İngiliz basını, 18 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz göndermek istemeyen Bursaspor'un, gelebilecek tekliflere açık olduğunu yazdı.
İki kulübün, genç yıldız için yeşil beyazlıların kapısını yaklaşık 3 milyon avro ile çalacağı belirtildi.
Bu arada Galatasaray ve Salzburg'un da Bursaspor forması giyen Ali Akman ile ilgilendiğine dikkat çekildi.
İnegölspor alt yapısında futbolu başladıktan sonra 2015 yılında Bursaspor'a transfer olan Ali Akman, A takım ile çıktığı 42 resmi maçta 13 kez fileleri sarsıp 5 de gol pası verdi.
Özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki yıldız, 16 karşılaşmada 9 gol atıp, 3 de asist yaptı.
 
 
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