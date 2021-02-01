Ali Akman, Eintracht Frankfurt'ta

Bursaspor'un genç forveti Ali Akman, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Genç oyuncu sezonu Bursaspor'da tamamlayacak ve yaz transfer döneminde yeni takımına katılacak.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin, 1 Temmuz 2021'den 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olmak üzere dört yıllık olduğu ifade edildi.

Transferle ilgili konuşan kulübün sportif direktörü FrediBobic, Ali Akman’a gelecek yıllarda gelişmesine ihtiyaç duyduğu desteği ve vakti vereceklerini belirterek, "Ali Akman ile Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini kazandık" değerlendirmesinde bulundu.



