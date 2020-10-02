Alex teklifleri değerlendirecek

İsa TABAK

BTM İkinci Lig finalini kaybederek şampiyonluğu kaybeden Haspolat’ın deneyimli hücumcusu Uğur Çelik (Alex)sezon içerisinde sergilediği başarılı ve istikrarlı performansla dikkat çekmişti.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Uğur Çelik, BTM Birinci Lig ve K-PET Birinci Lig ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirecek. Uğur Çelik’in bonservisi Haspolat’ta bulunuyor.

