Alex Teixeira resmen Kartal

Beşiktaş, AlexTeixeira transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp yeni transferini Josef de Souza üzerinden paylaştığı bir videoyla duyurdu

Beşiktaş’ta AlexTeixeira transferi resmen açıklandı… Siyah beyazlıların uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Brezilyalı yıldız oyuncunun merakla beklenen transfer açıklaması sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile duyuruldu. Golcü oyuncu pandemiprosedürleri nedeniyle 7 gün karantinada kalacak ve daha sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

‘BEKLEYİŞ SONA ERDİ’

Beşiktaş Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda transferde büyük rol oynayan Josef de Souza’nınAlex ile yaptığı telefon görüşmesi yayınlandı. Alex’in ‘Karantinadan sonra görüşürüz’ mesajını verdiği video ‘Bekleyiş sona erdi… Huzurlarınızda AlexTeixeiraSantos!’ açıklamasıyla paylaşıldı. 31 yaşındaki on numara kariyerinde 428 maçta 172 gol ve 72 asist yaptı.

JiangsuSuning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.

1 SENELİK 3.9 MİLYON EURO

Teixeira'nın maliyeti de belli oldu. Brezilyalı yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Opsiyon tek taraflı değil iki tarafın karşılıklı onayıyla devreye girecek. 2.2 milyon Euro+başarıbonuslarıyla birlikte bu sezon 3 milyon Euro kazanacak olan sambacıya imza parası olarak 900 bin Euro ödenecek.

RACHİD GHEZZAL İSTANBUL’DA

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, RachidGhezzal’a kavuştu. Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Beşiktaş’ta sergilediği performansla dikkat çeken RachidGhezzal, siyah-beyazlı takıma imza atmak için İstanbul’a geldi. Uzun süren pazarlıklar sonucu Leicester City ile anlaşma sağlandı. 29 yaşındaki futbolcu bonservisi ile transfer edilecek.

Ailesi ile birlikte İstanbul’a gelen RachidGhezzal, ‘Kartal Pozu’ vererek Beşiktaş taraftarını selamladı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 35 resmi maça çıkan RachidGhezzal, 8 gol atarken, 18 de asist yaptı.



