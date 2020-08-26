banner480
banner69
China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
111 0
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
149 0
 
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
80 0
710 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
49 0
TUFAD'dan duyarlılık örneği
TUFAD'dan duyarlılık örneği
326 0
Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur
Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur
581 0
banner460

Alex, Gönyeli'de

banner476

Alex, Gönyeli'de
Özgür GÖKSEL
Gönyeli'nin başlattığı transfer atağı devam ediyor.
Gönyeli, Doğan Türk Birliği'nden deneyimli orta saha futbolcusu Erdinç Börekçi'yi kadrosuna kattı.
Erdinç bonservisli olarak transfer edildi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.