Alex, Gönyeli'de

Özgür GÖKSEL
Gönyeli'nin başlattığı transfer atağı devam ediyor.
Gönyeli, Doğan Türk Birliği'nden deneyimli orta saha futbolcusu Erdinç Börekçi'yi kadrosuna kattı.
Erdinç bonservisli olarak transfer edildi.
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