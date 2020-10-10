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Alex, Demirhan ile anlaştı

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Alex, Demirhan ile anlaştı
İsa TABAK
Başarılı hücum futbolcusu Uğur Çelik (Alex), BTM İkinci Ligde Haspolat forması altında başarılı maçlar çıkardıktan sonra transfer teklifleri almıştı.
Asistleri ve attığı gollerle dikkat çeken Uğur Çelik, gelen teklifler arasında BTM İkinci Ligde tarihinde ilk kez şampiyon olan Demirhan’ın teklifini kabul etti.
Demirhan antrenörü İskender Suiçmez ve Demirhan’ın gol kralı Abdullah Parıldar ile bir araya gelen Uğur Çelik, yeni sezon için el sıkıştı.
 
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