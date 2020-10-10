Alex, Demirhan ile anlaştı

İsa TABAK
Başarılı hücum futbolcusu Uğur Çelik (Alex), BTM İkinci Ligde Haspolat forması altında başarılı maçlar çıkardıktan sonra transfer teklifleri almıştı.
Asistleri ve attığı gollerle dikkat çeken Uğur Çelik, gelen teklifler arasında BTM İkinci Ligde tarihinde ilk kez şampiyon olan Demirhan’ın teklifini kabul etti.
Demirhan antrenörü İskender Suiçmez ve Demirhan’ın gol kralı Abdullah Parıldar ile bir araya gelen Uğur Çelik, yeni sezon için el sıkıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.